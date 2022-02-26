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اليمن.. تدمير زورقين مفخخين للحوثيين بالبحر الأحمر

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استهداف التحالف لزورق حوثي مفخخ كان يستعد لهجوم جنوب البحر الأحمر - أرشيفية
اليمن والحوثي

اليمن.. تدمير زورقين مفخخين للحوثيين بالبحر الأحمر

يأتي ذلك بعد أيام من تدمير التحالف زورقا مفخخا تابعا لميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

العربية. نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، عن تدمير زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي الإيرانية أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية شمال غربي البحر الأحمر.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان عاجل ومقتضب، إن "التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة دمر زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي الإيرانية أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية شمال غرب البحر الأحمر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أيام من تدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن، زورقا مفخخا تابعا لميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف في بيان أن الميليشيا استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ، مشيراً إلى أن استخدام الحوثيين للميناء عسكرياً يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.

وكانت الحكومة اليمنية، اعتبرت استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محاولات استهداف السفن التجارية، "نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي وغض الطرف عن أنشطتها المهددة لأمن وسلامة خطوط الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب".

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واتهمت الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء ذلك بالإشراف والتخطيط والتسليح.

وأشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى أن ميليشيا الحوثي تعتبر حالة الصمت والتجاهل الدولي إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية "ضوءا أخضر لمزيد من التصعيد".

وأكد الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن نظام طهران يدير ويوجه هذه الأنشطة لاستعراض أدواته في المنطقة وقدراته على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة واضحة للأنشطة الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي انطلاقا من موانئ الحديدة، والقيام بمسؤولياتهم في التصدي لها.

كما طالب بالعمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.

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