.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. مصرع قيادي حوثي بغارة جوية للتحالف في حرض

  • الخط
غازي أمين القليعة قائد حوثي ميداني
اليمن والحوثي

اليمن.. مصرع قيادي حوثي بغارة جوية للتحالف في حرض

دفاعات الجيش اليمني أسقطت في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن مصرع قائد ميداني ومسؤول التحشيدات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة حرض بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأكد مصدر عسكري ميداني، مقتل مسؤول الحشد العسكري لميليشيا الحوثي في مديرية حفاش وقائد جبهة حيران المدعو غازي أمين القليعة، في جبهة حرض بحجة.

هجوم للجيش اليمني في تعز يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين  اليمن اليمن والحوثي هجوم للجيش اليمني في تعز يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين 

وأوضح أن المدعو "القليعة" لقي مصرعه ضمن عشرات آخرين بضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات للميليشيات في حرض.

في سياق متصل، أسقطت دفاعات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي بعد يوم من إسقاط أربع طائرات في جبهة حرض شمالي حجة، بعضها لمهمات استطلاع وأخرى مفخخة بمتفجرات.

وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي كثفت من إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة وتجمعات للميليشيات جنوب شرقي المديرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية
اكتشف المزيد