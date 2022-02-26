اليمن.. مصرع قيادي حوثي بغارة جوية للتحالف في حرض
دفاعات الجيش اليمني أسقطت في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي
كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن مصرع قائد ميداني ومسؤول التحشيدات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة حرض بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأكد مصدر عسكري ميداني، مقتل مسؤول الحشد العسكري لميليشيا الحوثي في مديرية حفاش وقائد جبهة حيران المدعو غازي أمين القليعة، في جبهة حرض بحجة.
وأوضح أن المدعو "القليعة" لقي مصرعه ضمن عشرات آخرين بضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات للميليشيات في حرض.
في سياق متصل، أسقطت دفاعات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي بعد يوم من إسقاط أربع طائرات في جبهة حرض شمالي حجة، بعضها لمهمات استطلاع وأخرى مفخخة بمتفجرات.
وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي كثفت من إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة وتجمعات للميليشيات جنوب شرقي المديرية.
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