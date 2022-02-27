محافظ مأرب يكشف: الغاز يصل لكهف عبد الملك الحوثي

كشف محافظ مأرب سلطان العرادة، أن غاز الطبخ المنزلي يصل من مأرب إلى جميع المناطق اليمنية، بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، قائلاً إنه يصل حتى إلى كهف عبد الملك الحوثي.

وأشاد العرادة في حديث لـ"الشرق الأوسط" الأحد، بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن ووقوفه مع الشعب اليمني، مشدداً على أن دور التحالف لا يتوقف عند الدعم بضربات الطيران بل يمتد إلى الدعم اللوجيستي والإنساني.

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كما شكر قوات العمالقة على دورها في تحرير شبوة وتخفيف الضغط على الجيش الوطني اليمني والقبائل والمقاومة الشعبية في مأرب.

"لن يُحكَموا بقوة السلاح"

إلى ذلك أكد العرادة أن على الحوثيين ومن خلفهم إدراك أمر مفاده أن اليمنيين "لن يُحكَموا بقوة السلاح"، مضيفاً: "لن نحكم إلا عبر الدستور اليمني والتوافق بين كل أبناء اليمن".

وشدد على أن "التاريخ لن ينسى" التدخل الإيراني، مردفاً: "نقول لإيران كفى إراقة الدماء في الشعوب العربية وفي اليمن على وجه الخصوص لغرض التوسع".

عمليات نوعية

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، غير أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.