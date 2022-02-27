 صور.. إصابة أم وطفليها بقصف للحوثيين غرب تعز

أصيبت أم واثنان من أبنائها بشظايا قذيفة لميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن قذيفة للميليشيات الحوثية استهدفت منزلا في منطقة العبدلة نتج عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها أحدهما بترت يده وأصيب بجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم وتم نقلهم للعلاج.

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كما أصيبت الأم بشظايا في رأسها وتسببت الإصابة في فقدانها إحدى عينيها، حسب المصادر، التي أفادت أيضا ببتر يد طفل وأصيب الآخر بشظايا متفرقة خصوصا في منطقة الرأس".

وكانت المنطقة نفسها "العبدلة" والتي تعتبر موقعا لتجمع النازحين هدفا لسلسلة من عمليات الاستهداف والقصف الحوثي أوقع ضحايا وإصابات من النازحين والأهالي.

وأمس السبت أصيبت طفلة برصاصة قناص حوثي في منطقة بير باشا بمدينة تعز غداة استهداف مدفعي مكثف لأحياء تعز الشرقية من قبل الميليشيات وتسبب في وقوع خسائر مادية وتضرر منازل وإصابات بين المواطنين.



كما أصيبت امرأة وطفل في اعتداءات وقنص في جبل حبشي والضباب غرب تعز خلال الأسبوع الماضي.

وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة 17 ألفا و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسن، خلال ستة أعوام في محافظة تعز.