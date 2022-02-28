اليمن.. الإعدام لذابح طفله ابن الـ 3 سنوات

أصدرت محكمة يمنية، حكما بحق الأب الذي أقدم على ذبح ابنه البالغ من العمر 3 سنوات وفصل رأسه عن جسده، بمحافظة الضالع، جنوب البلاد، في جريمة بشعة ومروعة أحدثت صدمة واسعة في أوساط اليمنيين.

وقضت محكمة الحصين في محافظة الضالع برئاسة القاضي عرفات مرعي، بالإعدام تعزيرا ضربا بالسيف على القاتل المدعو حاشد علي مثنى الحشطه الذي قام بذبح ولده الطفل عثمان، مطلع الشهر الجاري، بعد خلاف مع زوجته (والدة الطفل)، أدى إلى انفصالهما عن بعض.

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كما قضى منطوق الحكم، الصادر أمس الأحد، بجلد الجاني ثمانين جلده لشربه الخمر وضرب عنقه بالسيف حتى الموت.

يأتي ذلك بعد مظاهرات جماهيرية غاضبة لأبناء الضالع طالبوا خلالها بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأب الذي قام بذبح ابنه، في عمر الزهور بـ"السكين" بقرية لكمة لشعوب بمديرية الحصين في جريمة بشعة لاقت استنكارا واسعا.

ولاقت هذه الجريمة صدمة واسعة في أوساط اليمنيين، الذين أدانوا هذه الجريمة، وطالبوا حينها الجهات المختصة بالقبض على القاتل، وإنزال أقسى العقوبات بحقه؛ نظير ما ارتكبه من جريمة مروعة هزّت الشارع اليمني.