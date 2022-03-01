عقب إعادة تأهيله بتمويل سعودي.. مطار الغيضة اليمني يعاود نشاطه الملاحي 

عاود مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، شرقي اليمن، نشاطه الملاحي بعد سنوات من التوقف جراء انقلاب ميليشيا الحوثي، وذلك عقب إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتم تدشين العمل في المطار بحضور رسمي وشعبي، الاثنين، حيث عمل البرنامج السعودي على رفع كفاءة المطار وتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بمعايير أنظمة الملاحة الدولية.

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وفي حفل التدشين، أوضح نائب المشرف العام للبرنامج السعودي المهندس حسن العطاس، أن مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي يعد مشروعًا هامًا في ربط اليمن محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن 207 مشاريع ومبادرة تنموية نفدها البرنامج السعودي في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.

وأضاف: "المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار، وتجهيزه بأنظمة الملاحة والاتصالات، التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى إعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بكامل المعدات وصالة التشريفات وكبار الضيوف وإعادة تأهيل المدرج وأبراج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار وغيرها من الترتيبات اللازمة الأخرى".

بدوره، ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الدور الكبير الذي يلعبه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأشاد الإرياني بمواقف السعودية تجاه اليمن عموما ومحافظة المهرة على وجه الخصوص في شتى المجالات التنموية والإنسانية، من خلال المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى مساندة اليمن في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما أعرب محافظ المهرة محمد علي ياسر عن شكر السعودية لدعمها محافظة المهرة من خلال منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وبناء المدارس، وتعزيز المدينة الطبية والتعليمية، وإنجاز مركز غسيل الكلى، ودعم العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة، ومشروع الخط الناقل للمياه، وكذلك وقوفها إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد