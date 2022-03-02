مجلس وزراء اليمن يدعو دول العالم لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

دعا مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، دول العالم الشقيقة والصديقة الى ترجمة قرار مجلس الأمن 2624 الصادر مؤخرا، على مستوى بلدانهم، عبر إصدار القوانين التي تصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن مجلس الوزراء وقف، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، أمام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ضوء تأكيد الإجماع الدولي حول ما يجري في اليمن، والذي تجسد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الصادر مؤخرا.

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وجدد مجلس الوزراء اليمني، الترحيب بالقرار الذي وصف وصنف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران "جماعة إرهابية"، وأدان هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والامارات، وأدرجها على قائمة العقوبات وحظر تسليحها.

وأكد أن هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

ولفت مجلس الوزراء اليمني إلى أن القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، وإجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على ميليشيا الحوثي للعودة إلى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

كما ناقش المجلس عددا من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الأمن والبناء على استمرار الإجماع الدولي تجاه الأزمة في اليمن، وذلك نحو تسريع جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وتلقى مجلس الوزراء اليمني تقارير عن التحركات العملياتية لقوات الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي، والإسناد الحكومي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لهذه التحركات لتغيير خارطة العمليات العسكرية باتجاه حسم المعارك، إذا واصلت ميليشيا الحوثي وبإيعاز من ايران رفضها للحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة، وفق البيان.

ونوّه بالعمليات العسكرية وبإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية في جبهة حرض، مشيرا إلى الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تتكبدها ميليشيا الحوثي في جبهات حجة وغيرها.

وطمأن مجلس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني حول استعدادات وجاهزية الحكومة للتعاطي مع التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية وبدعم كبير من الاشقاء في التحالف بقيادة السعودية والامارات، مؤكدا ان كثيرا من التفاهمات والدعم سيكون ملموسا في الفترة القادمة.