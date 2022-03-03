اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات في حجة

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قيادات ميدانية، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن “العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي، بينهم قيادات في جبهتي حرض وعبس شمالي محافظة حجة، قتلوا في قصف مدفعي، وضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية”.

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ونقلت عن مصادر عسكرية قولها، “إن القيادي الحوثي منتحل رتبة عميد ناصر رسام، والمعين من قبل الميليشيات رئيساً لعمليات اللواء العاشر صاعقة، ومحمد عبدالناصر الظرفي، قتلوا إلى جانب العشرات من عناصر الحوثيين ممن حشدتهم من محافظات صعدة وعمران والمحويت وحجة”.

في السياق، أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت خمس غارات جوية، الأربعاء، استهدفت مراكز إمداد لميليشيا الحوثي وعربة تحمل ذخائر وتجمعات للميليشيات شرق مديرية حيران، بمحافظة حجة.

وأحصى المركز 17 غارة جوية لمقاتلات التحالف منذ ليلة الأمس، والتي قال إنها "أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر الحوثية وتدمير مراكز إمداد ودوريات عسكرية وعربة تحمل ذخائر شرق حيران وحرض" .