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شاهد.. إتلاف أكثر من طن حشيش ضبط بحوزة مهربين حوثيين

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حشيش اليمن

شاهد.. إتلاف أكثر من طن حشيش ضبط بحوزة مهربين حوثيين

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، إتلاف أكثر من ألف طن من مادة الحشيش المخدر، و7700 قرص مخدر، تم ضبطها لدى مهربين مرتبطين بميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان له، الخميس، إن قوات الجيش أتلفت 1158 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و7700 قرص مخدر تم ضبطها، لدى مهربين مرتبطين بعصابات الحوثي.

وأشار إلى تعمد عصابات مرتبطة بميليشيا الحوثي تجارة الممنوعات كمصدر تمويل لحربها الإرهابية على اليمنيين، لافتا إلى يقظة قوات المنطقة العسكرية الخامسة لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة. يأتي ذلك بعد أربعة أشهر من إتلاف أكثر من ألف كيلو من مادة الحشيش وثمانية وأربعين ألف قرص مخدر في أكتوبر من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الحشيش الذي تم إتلافه منذ ثلاثة أعوام أكثر من أربعة أطنان من المادة المخدرة، بحسب البيان.

يشار إلى أن السلطات اليمنية أتلفت، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.

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