التحالف ينفذ عملية نوعية في صنعاء ويعترض مسيرة حوثية صوب السعودية
أفاد التحالف أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وأكد التحالف، في هذا السياق، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.
مادة اعلانية
وأضاف التحالف أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.
وفي وقت سابق، ذكر التحالف أن "الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود"، وتعهد باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني".
ويشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.
اقرأ أيضاً
-
روسيا تحشد لاقتحام كييف وتتلقى امدادات من بيلاروسياأعلن الجيش الأوكراني، ليل الاحد، سيطرته على بلدة تشوغوف في مدينة خاركيف العرب والعالم
-
فرنسا ترسل 2.5 مليون جرعة يود إلى أوكرانيا خشية حادث نوويوزير الخارجية الفرنسي حذر من حدوث دمار هائل وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين جراء حصار المدن الكبرى العرب والعالم
-
زيلينسكي: لن نسامح روسيا على استهداف اوكرانياالرئيس الأوكراني: أكثر من 500 صاروخ روسي استهدفت أراضينا العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية