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التحالف ينفذ عملية نوعية في صنعاء ويعترض مسيرة حوثية صوب السعودية

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المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
مسية حوثية مدمرة (أرشيفية)

التحالف ينفذ عملية نوعية في صنعاء ويعترض مسيرة حوثية صوب السعودية

أفاد التحالف أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأكد التحالف، في هذا السياق، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

وأضاف التحالف أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.

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وفي وقت سابق، ذكر التحالف أن "الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود"، وتعهد باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني".

ويشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.

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