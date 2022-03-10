مصرع خبير حوثي بارز في صناعة الألغام.. والميليشيا تعترف
المدعو عبد العزيز أحمد يحيى العابد (أبو هاشم) لقي مصرعه في معارك دارت بين الميليشيا المدعومة إيرانيا والقوات الحكومية في حجة
اعترفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمقتل أحد أبرز مهندسيها المتخصصين في تصنيع الألغام والعبوات الناسفة.
وقالت خدمة "المرسى" الإخبارية اليمنية، إن المدعو عبد العزيز أحمد يحيى العابد (أبو هاشم) لقي مصرعه في معارك دارت بين الميليشيا المدعومة إيرانيا والقوات الحكومية في محافظة حجة.
وأكدت مصادر متطابقة، أن العابد لقي مصرعه في جبهة حرض شمال محافظة حجة.
خبير المفخخات الحوثي من مديرية الشاهل في محافظة حجة، وعمل لصالح الميليشيا منذ التمرد الحوثي الأول في صعدة العام 2004، وكان يعمل سابقا في هندسة الميكانيك، قبل أن يتحوّل إلى أحد أهم مصنعي المتفجرات والألغام لدى ميليشيا الحوثي.
وغالبًا ما يتلقى مهندسو الألغام والمتفجرات لدى المليشيا دورات خاصة على أيدي خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، قبل إلحاقهم بفرق تصنيع الموت.
وشيعت ميليشيا الحوثي الصريع العابد والذي منحته رتبة عميد إلى مقبرة بمسقط رأسه في مديرية الشاهل بمحافظة حجة.
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