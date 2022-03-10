اليمن.. قناص حوثي يقتل امرأة غربي تعز

استهدفت ميليشيات الحوثي الإجرامية، ذراع إيران في اليمن، بطريقة متعمدة، امرأة من أهالي الريف المحرر حديثاً غربي محافظة تعز، ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وأفاد مركز تعز الحقوقي، أن المواطنة سعيدة سالم البومي "41 سنة"، قتلت برصاص قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة المجاعشة المقابلة لمنزلها الكائن في قرية البومية بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

مادة اعلانية

وأوضح المركز أن هذه هي الحالة الثانية خلال 48 ساعة والثالثة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وبحسب مصادر محلية، فإن قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزة بأعالي جبال المجاعشة، استهدفت المرأة حينما كانت بالقرب من منزلها لجلب الأعلاف للمواشي في قريتها.

وأضافت، أن القناص الحوثي كان يترصد سعيدة بعين غادرة، وأصابها في ساقها الأيمن، حتى وقعت أرضاً، ونزفت لأكثر من ثلاث ساعات وغرقت بدمائها، دون أن يتمكن أحد من إنقاذها.

وأكد مصدر طبي، أن الضحية خلفت 8 أطفال، وأن زوجها يعاني من انهيار عصبي متأثرا بالجريمة الحوثية، موضحا أن الفريق الطبي أجرى له المعالجات الطبية، كي يستعيد وعيه.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من مقتل المواطن هزاع حسان عبده حميد 60 عاما برصاص قناص حوثي ، في طريق "المطاحن" عزلة "القحيفة" بمديرية "مقبنة".

وكان قناص يتبع ميليشيات الحوثي قد قتل الأسبوع الفائت الطفلة غانية رباش علي شرف 16 عاما قرب منزلهم بقرية "العشملة" في مديرية "مقبنة" غربي المحافظة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كثفت ميليشيا الحوثي من استهداف المدنيين في تعز، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإصابة عشرات آخرين في مناطق متفرقة من المحافظة.

وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة 17 ألفا و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسنا، خلال ستة أعوام في محافظة تعز.