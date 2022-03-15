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التحالف: 17 استهدافاً للميليشيات بمأرب وصعدة خلال 24 ساعة

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تحالف دعم الشرعية في اليمن مقاتلات التحالف خاص العربية نت
أرشيفية
اليمن والحوثي

التحالف: 17 استهدافاً للميليشيات بمأرب وصعدة خلال 24 ساعة

أكد تدمير 13 آلية عسكرية وسقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيا

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكد التحالف تدمير 13 آلية عسكرية وسقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

هذا ويقود مجلس التعاون الخليجي جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محاولة لوقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، على ما أفاد مسؤولان خليجيان الثلاثاء.

وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لوكالة "فرانس برس": "يدرس المجلس عقد مشاورات بين أطراف النزاع في اليمن لوضع حد له. تم بالفعل التشاور مع كافة الأطراف، وجاري إرسال الدعوات لهم". وهو ما أكّده مسؤول خليجي مقيم في الرياض.

مساع خليجية لإجراء مشاورات يمنية تشمل الحوثيين في الرياض اليمن اليمن والحوثي مساع خليجية لإجراء مشاورات يمنية تشمل الحوثيين في الرياض

وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤولين خليجيين قولهم، إن مجلس التعاون الخليجي يبحث دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية.

وأوضح المسؤولون الخليجيون لـ"رويترز"، أن الحوثيين من بين الأطراف اليمنية التي ستوجه لهم الدعوة لمحادثات في الرياض.

وأضاف المسؤولون أن المحادثات ستجري في الفترة من 29 مارس حتى 7 أبريل.

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