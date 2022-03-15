الجوع يهدد اليمنيين.. ومنظمات إنسانية تحذر

كشفت أكثر من اثنتيْ عشرة منظّمة تابعة للأمم المتّحدة، أنّ 161 ألف مواطن في اليمن سيواجهون مجاعة على الأرجح خلال النصف الثاني من العام الجاري، أيّ بزيادة تقدّر بخمسة أضعاف مقارنةً بالتقديرات الحالية.

وجاء التحذير الصارخ في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" ، قبيل المؤتمر السنوي لجمع التبرعات الذي تستضيفه الأمم المتّحدة يوم الأربعاء.

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وأشار التقرير إلى أنّ 19 مليون شخص في اليمن، من أصل أكثر من ثلاثين مليون نسمة، يرجّح ألّا يتمكّنوا من تلبية الحدّ الأدنى من احتياجاتهم الغذائية بين شهري يونيو وديسمبر المقبلين.

كذلك، أضاف أنّ مليونين ومئتي ألف طفل ونحو مليون وثلاثمئة ألف امرأة، قد يعانون من سوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام.

نقص التمويل

وكان برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص في اليمن بسبب نقص التمويل.

وناشدت الأمم المتحدة العام الماضي الدول المانحة تقديم 3,85 مليارات دولار لتمويل تكاليف المساعدات، ولكن تم التعهد بتقديم 1,7 مليار دولار فقط في مؤتمر لهذه الدول. وستسعى المنظمة الأممية لجمع أموال إضافية في مؤتمر مماثل الأربعاء.

إلى جانب نقص التمويل، تحذر الامم المتحدة من أن الحرب الروسية الأوكرانية ستفاقم المعاناة.

وقال التقرير "سيؤدي الصراع بين أوكرانيا وروسيا إلى مزيد من صدمات الاستيراد والأسعار، بالنظر إلى أن أكثر من 40 في المئة من إجمالي ورادات اليمن من الحبوب تأتي من هذين البلدين".

