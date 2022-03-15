.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد وصفه الحوثيين بالإرهابيين.. جلسة لمجلس الأمن حول اليمن

  • الخط
A general view shows the United Nations Security Council meeting on non-proliferation of weapons of mass destruction, amid Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in New York City, U.S., March 14, 2022. REUTERS/Andrew Kelly
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

بعد وصفه الحوثيين بالإرهابيين.. جلسة لمجلس الأمن حول اليمن

تأتي جلسة اليوم بعد أسبوعين من إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 2624 الذي وصف فيه ميليشيا الحوثيين بأنها "جماعة إرهابية"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة علنية مفتوحة حول اليمن، ستتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

وخلال الجلسة العلنية سيرفع كل من المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبيرغ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، إحاطتين إلى المجلس حول الوضع في اليمن.

المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبيرغ (أرشيفية)
المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبيرغ (أرشيفية)

من جهته سيرفع رئيس البعثة الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة "أنمها" الجنرال مايكل بيري إحاطة للمجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 2624 (في 28 فبراير الماضي) الذي جدد من خلاله منع تصدير الأسلحة لليمن لعام آخر، وقد وصف هذا القرار ميليشيا الحوثيين بأنها "جماعة إرهابية".

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
حكومة اليمن ترحب بقرار الداخلية العرب تصنيف الحوثي "إرهابي" اليمن اليمن والحوثي حكومة اليمن ترحب بقرار الداخلية العرب تصنيف الحوثي "إرهابي"

يذكر أن الموقف الروسي حينها كان لافتاً وغير متوقع حيث صوت مندوب موسكو لصالح هذا القرار.

وقد صوتت حينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) جميعها لصالح القرار. من جهتها، امتنعت 4 دول عن التصويت عليه، هي البرازيل وإيرلندا والمكسيك والنرويج، والتي أكدت أن امتناعها يأتي "لأسباب إنسانية"، على حد قولها.

وتبدأ الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن اليوم حول اليمن في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما تداعيات الحرب الأوكرانية على أحوال العراقيين المعيشية؟ ما تداعيات الحرب الأوكرانية على أحوال العراقيين المعيشية؟
اكتشف المزيد