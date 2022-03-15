بعد وصفه الحوثيين بالإرهابيين.. جلسة لمجلس الأمن حول اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة علنية مفتوحة حول اليمن، ستتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

وخلال الجلسة العلنية سيرفع كل من المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبيرغ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، إحاطتين إلى المجلس حول الوضع في اليمن.

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من جهته سيرفع رئيس البعثة الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة "أنمها" الجنرال مايكل بيري إحاطة للمجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 2624 (في 28 فبراير الماضي) الذي جدد من خلاله منع تصدير الأسلحة لليمن لعام آخر، وقد وصف هذا القرار ميليشيا الحوثيين بأنها "جماعة إرهابية".

يذكر أن الموقف الروسي حينها كان لافتاً وغير متوقع حيث صوت مندوب موسكو لصالح هذا القرار.

وقد صوتت حينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) جميعها لصالح القرار. من جهتها، امتنعت 4 دول عن التصويت عليه، هي البرازيل وإيرلندا والمكسيك والنرويج، والتي أكدت أن امتناعها يأتي "لأسباب إنسانية"، على حد قولها.

وتبدأ الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن اليوم حول اليمن في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.