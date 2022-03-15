.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حكومة اليمن تدعو إلى ضغوط "حقيقية" لإجبار الحوثيين على السلام 

  • الخط
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
اليمن والحوثي

حكومة اليمن تدعو إلى ضغوط "حقيقية" لإجبار الحوثيين على السلام

بن مبارك: الميليشيات الحوثية لا تزال ماضية في تحشيد المقاتلين وتجنيد الأطفال

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إلى استخدام "وسائل ضغط حقيقية" لإجبار ميليشيا الحوثي على الانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال وزير الخارجية اليمني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، إن "الميليشيات الحوثية لا تزال ماضية في تحشيد المقاتلين وتجنيد الأطفال، وتصعيد هجماتها العسكرية على نحو جنوني، في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام".

وأكد أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران غير جادة في إحراز أي تقدم سياسي، في"ظل غياب وسائل ضغط حقيقية" من المجتمع الدولي.

كما ندد بما تقوم به ميليشيات الحوثي من افتعال الأزمات فيما يتعلق بالمتاجرة بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون من وقود وغاز الطبخ المنزلي وقيامها باستغلال هذا الأمر لزيادة تحشيد المقاتلين ومنع المواطنين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من هذه المواد على الرغم من أن الحكومة الشرعية تحرص على توفيرها لكافة المحافظات، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وفق تعبيره.

مساع خليجية لإجراء مشاورات يمنية تشمل الحوثيين في الرياض اليمن اليمن والحوثي مساع خليجية لإجراء مشاورات يمنية تشمل الحوثيين في الرياض

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن بن مبارك، بحث مع المبعوث الأميركي، مستجدات الأوضاع والجهود الجارية لإحياء عملية السلام، في إشارة إلى المشاورات التي يقودها في الأردن للأسبوع الثاني مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ مع القوى اليمنية الفاعلة، حول خطة جديدة تفضي إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في البلاد.

ووفقا للوكالة جدد ليندركينغ، دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة، الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

كما أكد دعم واشنطن للحكومة الشرعية ووحدة واستقرار وأمن اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحزمة الأوروبية الرابعة من العقوبات على روسيا تفاصيل الحزمة الأوروبية الرابعة من العقوبات على روسيا
اكتشف المزيد