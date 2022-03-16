لغم حوثي يودي بحياة 6 مدنيين من أسرة واحدة غرب اليمن 

قُتل 6 مدنيين من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن لغما أرضيا زرعته الميليشيا الحوثية انفجر بسيارة على متنها مدنيين، بالقرب من جولة "الغراسي"، في مدينة الحديدة.

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من موقع الحادث لغم حوثي في اليمن لغم حوثي

وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 مدنيين، وتضرر عدد من الشاحنات التي كانت بالقرب من موقع الانفجار.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء من المركبة وهي متناثرة في مكان الحادثة، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالمركبات والشاحنات القريبة من الحادث.

وقتل آلاف اليمنيين الأبرياء، بألغام زرعتها ميليشيا الحوثي، ومن نجا من الموت ظلت الإصابة والإعاقة الدائمة مرافقة له بقية العمر، فيما تتحدث تقارير حقوقية عن زراعة ميليشيا الحوثي لأكثر من مليوني لغم بعدد من المحافظات اليمنية.

