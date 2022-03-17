.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التعاون الخليجي: سنستضيف محادثات يمنية يمنية في 29 مارس

  • الخط
أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف
أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف

التعاون الخليجي: سنستضيف محادثات يمنية يمنية في 29 مارس

نايف الحجرف: المشاورات ستعقد في الرياض من 29 مارس إلى 7 أبريل.. وستناقش 6 محاور بينها عسكرية وسياسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

مساع خليجية لإجراء مشاورات يمنية تشمل الحوثيين في الرياض اليمن اليمن والحوثي مساع خليجية لإجراء مشاورات يمنية تشمل الحوثيين في الرياض

وقال في مؤتمر صحافي، إن المفاوضات ستجرى بين 29 مارس/آذار الجاري وحتى السابع من أبريل/نيسان المقبل، موضحاً أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.

كما دعا الحجرف جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع

وقال "نحث كافة الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام"، مؤكداً أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم وسيكون فقط سياسياً، مبيناً أن دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع وبدون استثناء وستعقد بمن يحضر.

كذلك أضاف "موقفنا من الأزمة اليمنية ثابت، ومجلس التعاون مستمر في تقديم الدعم لليمن".

وعبر الحجرف عن أمله في استجابة كافة الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن المشاورات اليمنية ستكون برعاية مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى السلام.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضا لوضع آلية مشاورات يمنية-يمنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ اتفاق الرياض، واستئناف المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا يعني تحويل أوكرانيا إلى دولة حياد مقابل وقف العملية الروسية؟ ماذا يعني تحويل أوكرانيا إلى دولة حياد مقابل وقف العملية الروسية؟
اكتشف المزيد