اليمن.. الحوثيون يحرقون منازل ومزارع المواطنين بالضالع

نفذت ميليشيا الحوثي، مجدداً، حملة إحراق عشرات المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة، في رابع عملية إجرامية ترتكبها بحق سكان المناطق الواقعة شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي أقدمت على إحراق عشرات المنازل والمزارع وعطّلت عددا من مضخات رفع المياه من الآبار، وممتلكات أخرى للمواطنين القاطنين في أرياف شمال غربي مدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

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وأفادت المصادر أن الميليشيا الحوثية أحرقت وأتلفت مزارع مواطنين في عدد من مناطق العود ومريس، وسط استنكار من الأهالي.

وشكا المواطنون من الميليشيا الحوثية التي تسببت بإتلاف مزارع المواطنين في مناطق الفاخر وبلاد اليوبي وصولان وزيلة يعيس، شمال مريس، وذلك بإشعال النيران في مزارعهم، ما أدى إلى احتراقها، لافتين إلى أن حجم النيران كان كبيراً، وطالت ألسنة اللهب عدداً من المنازل المجاورة، واستمرت النيران مشتعلة من صباح أمس الثلاثاء حتى وقت متأخر من اليوم نفسه.

وفي وقت سابق قامت ميليشيا الحوثي بإشعال النيران في مضخات مياه ارتوازية في المنطقة ذاتها، كما أنها تمنع المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها شمال وغرب الضالع من مزاولة أعمالهم، مما حرم المئات من الأسر من مصادر عيشها.