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آنجلينيا جولي عن وضع اليمن.. "يفطر القلب" 

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أنجلينا جولي خلال زيارتها اليمن(أ ف ب)
أنجلينا جولي خلال زيارتها اليمن(أ ف ب)

آنجلينيا جولي عن وضع اليمن.. "يفطر القلب"

العربية. نت - أوسان سالم 

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وصفت مبعوثة مفوضية شؤون اللاجئين، آنجلينيا جولي، الوضع في اليمن بأنه "يفطر القلب ويثير الغضب".

وأكدت في كلمة خلال اتصال مرئي في المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، أمس الخميس، "أنها زارت اليمن قبل 10 أيام، والتقت بعينة صغيرة من بين أربعة ملايين نازح".

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كذلك، أضافت انها "زارت موقع إيواء غير رسمي تعيش فيه 130 أسرة. 20 منها فقط تحصل على المساعدات الغذائية، وفقط عندما يتوفر التمويل".

وتابعت أن "الأمر يفطر القلب ويثير الغضب.. وفوق كل ذلك، هي أزمة من صنع الإنسان، ويجب وضع حد لها".

كما، أشارت إلى أنها "زارت مدرسة بديلة، كانت مكوّنة من 5 غرف صغيرة مظلمة.. يجلس الأطفال على الأرض ولم يتناولوا الطعام، ولم تتناول المعلّمة الطعام".

أنجلينا جولي خلال زيارتها اليمن(أ ف ب)
أنجلينا جولي خلال زيارتها اليمن(أ ف ب)

1.3 مليار دولار

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022.

فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يسعى من المؤتمر للحصول على 4.27 مليارات دولار، وهي تكلفة الخطة الأممية لصالح اليمن هذا العام، والتي تستهدف الوصول إلى 17.3 مليون شخص.

أنجلينا جولي خلال زيارتها اليمن(أ ف ب)
أنجلينا جولي خلال زيارتها اليمن(أ ف ب)

وسيوفر هذا التمويل التغذية لما يقرب من سبعة ملايين شخص؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية لأكثر من 11 مليون شخص؛ والرعاية الصحية لما يقرب من 13 مليون شخص؛ والتعليم لأكثر من خمسة مليون طفل.

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