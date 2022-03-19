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الرئاسة اليمنية: ندعو كافة الأطراف للمشاركة بمشاورات الرياض

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الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (فرانس برس)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (فرانس برس)

الرئاسة اليمنية: ندعو كافة الأطراف للمشاركة بمشاورات الرياض

دبي - العربية.نت

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رحبت رئاسة الجمهورية اليمنية، بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 ابريل المقبل.

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وأشادت رئاسة الجمهورية في بيان، بجهود دول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن.

كما دعت كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبناءه والشروع في بناء مستقبل أجياله.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أعلن أمس الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

وقال في مؤتمر صحافي، إن المفاوضات ستجرى بين 29 مارس/آذار الجاري وحتى السابع من أبريل/نيسان المقبل، موضحاً أن ما يقدمه مجلس التعاون ليس مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.

كما دعا الحجرف جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

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