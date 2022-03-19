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تحرير مواقع عسكرية جنوب مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثي

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الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022
الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022

تحرير مواقع عسكرية جنوب مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثي

دبي - العربية.نت

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم السبت، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات مأرب الجنوبية.

فقد أكد قائد مطارح الجوف الشيخ خالد بن شطيف أن "الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والمقاومة تؤكد على هشاشة ميليشيا الحوثي"، بحسب موقع "سبتمبر نت".

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وأضاف أن الميليشيا تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في المعركة التي دارت رحاها صباح اليوم، بالإضافة إلى تدمير 4 عربات، و5 أطقم قتالية.

غارات للتحالف

كذلك، أشاد بدور طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي استهدف بعدة غارات جوية آليات وتعزيزات وتجمعات الميليشيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وتدميرها كلياً.

الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022
الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022

يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين. غير أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

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