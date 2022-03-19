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في حالة نادرة.. ولادة طفل يمني بعين واحدة

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في حالة نادرة.. ولادة طفل يمني بعين واحدة

العربية. نت - أوسان سالم 

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في حالة نادرة الحدوث عالمياً، ولد طفل يمني بعين واحدة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

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وأوضح مصدر طبي، أن الطفل ولد في مستشفى "الهلال الطبي" بمدينة رداع، ولديه عين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد، مشيراً إلى أنه توفي بعد ساعات من نقله للحاضنة.

بدوره، أفاد الإعلامي اليمني كريم زارعي، الذي نشر صورة الطفل المولود، بأن هذه الحاله نادرة وموجودة في الأساطير الإغريقية.

وأضاف أن "العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذى العين الواحدة"، وسُجلَت أول حالة عام 1665 ونحن الآن نشهد حالة جديدة في اليمن".

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