التحالف: تدمير زورق مفخخ بالحديدة.. وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة
التحالف: دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.. جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تدمير زورق مفخخ بالحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة بالبحر الأحمر.
وقال التحالف: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر".
وأضاف بالقول: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تحالفُ دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.
وأكد بيانٌ للتحالف أن ميليشيا الحوثي استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه بالشقيق، ومحطة توزيعٍ تابعة لشركة أرامكو بجازان.
التحالف أعلن أن الهجمات الحوثية العدائية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركباتٍ مدنية دون خسائر بالأرواح، مشدداً على أن ميليشيا الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية المحمية بموجب القوانين الدولية.
وأشار بيانٌ للتحالف إلى أن الهجمات تعتبر تصعيداً خطيراً، وتمثل موقفَ الميليشيات الحوثية من دعوة المشاورات اليمنية.
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