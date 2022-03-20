جراء تصعيد الحوثي.. نزوح أكثر من 116 ألفاً من مأرب في 2021

كشف تقرير حكومي، نزوح أكثر من 116 ألف شخص من عدة مديريات بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، خلال العام 2021، جراء تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، إن التصعيد العسكري للحوثيين في مختلف مديريات المحافظة خاصة الجنوبية منها، تسبب بنزوح 19602 أسرة بما يعادل 116.422 شخص خلال العام الماضي، استقر غالبيتهم في مخيمات النزوح بمديريتي المدينة والوادي.

مادة اعلانية

وأفاد التقرير أن إجمالي أعداد النازحين في محافظة مأرب منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2021، بلغ أكثر من 2.2 مليون نازح موزعين على 195 مخيماً في المحافظة. وكشف عن احتياجات طارئة كبيرة لتلبية احتياجات النازحين في مختلف القطاعات.

وأوصت الوحدة التنفيذية في تقريرها، بضرورة اعتماد مأرب مركزاً إنسانيا مستقلا ماليا وإداريا له كافة الصلاحيات ويحظى بالاهتمام والتفعيل.

وطالبت المنظمات الأممية والدولية بالقيام بمسؤولياتها الإنسانية، وفتح مكاتب في المحافظة للمنظمات غير المتواجدة لتعزيز حضورها ورفع مستوى تدخلاتها الإنسانية.

كما دعت الحكومة إلى اعتماد ميزانية تشغيلية مستقلة، وحشد الجهود والعمل على توفير مخزون احتياطي للتدخلات الطارئة لمواجهة موجات النزوح المستمرة، وتوفير أراضٍ لبناء مدن سكنية لتسكين النازحين الأشد احتياجاً.