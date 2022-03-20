مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يبحث هدنة خلال شهر رمضان

أعلن مكتب هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن أنه يناقش هدنة محتملة في اليمن خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل.

وذكر المكتب أن غروندبرغ التقى، السبت، مع كبير مفاوضي الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان. ويواصل المبعوث المباحثات مع أطراف النزاع".

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ورحبت الأمم المتحدة، الجمعة، بمبادرة تقدم بها مجلس التعاون الخليجي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن في الأسابيع المقبلة دعما لجهود الأمم المتحدة.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، للصحافيين: "تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن."، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أعلن الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

والخميس، اختتم المبعوث الخاص إلى اليمن غروندبرغ، الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية حول الإطار.

وأشار بيان صدر عن مكتبه إلى أن غروندبرغ اختتم الأسبوع الثاني من المشاورات مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في سياق ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله الذي يهدف رسم مسار تسوية سياسية مستدامة للنّزاع.