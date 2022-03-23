التحالف: تدمير زورقين أعدهما الحوثي لاستهداف ناقلات نفط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين حوثيين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر، موضحا أن الزورقين تم إعدادهما لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة في باب المندب.

وقال في بيان إن محاولة إطلاق الزورقين جرى الإعداد لها من محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن الميليشيات تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

التحالف ينشر صورا لتدمير زورقين مفخخين أعدتهما ميليشيات الحوثي لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة في #باب_المندب.#العربية pic.twitter.com/IP1bAXVJO2 — العربية (@AlArabiya) March 23, 2022

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كما نشر التحالف فيديو لعملية تدمير الزورقين جنوب البحر الأحمر قبالة اليمن.

تأتي محاولات مليشيات الحوثي لتنفيذ هجمات على خطوط ومصادر الطاقة العالمية ضمن محاولاتها لعرقلة مساعي السلام اليمنية، بحسب ما أكد أكثر من مسؤول يمني.

استهداف مصادر الطاقة العالمية

وكانت السعودية أعلنت سابقا إخلاء مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، وحذّرت من أنّ الهجمات المتكررة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على منشآتها النفطية تشكّل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات النفطية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد الحوثيين وهجماتهم التخريبية، التي تفضي إلى أضرار وخيمة، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية وعلى الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن تهديدها لخطوط الملاحة البحرية.

كما حثّته على ردع إيران عن تزويد الميليشيات بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، وطرق الملاحة الدولية أيضا.

أتى تحذير السعودية بشأن الهجمات الحوثية المستمرة على المنشآت النفطية، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً، وبعد مرور 4 أسابيع من الحرب الروسية - الأوكرانية، ما تسبب في توتر بأسواق الطاقة.

يشار إلى أن التحالف سبق أن حذر مرارا من استهداف الميليشيات المدعومة من إيران لأمن السفن في البحر الأحمر وباب المندب، وتعريضها أمن الملاحة الدولية للخطر، كما كشف وثائق عدة لطرق تفخيخ الحوثيين الزوارق في البحر.