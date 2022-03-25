الإرياني: جريمة اغتيال اللواء جواس تكشف علاقة ميليشيات الحوثي بالمتطرفين

اعتبر معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني أن جريمة اغتيال اللواء الركن ثابت جواس قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، المطلوب رقم واحد لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بانفجار استهدف سيارته في العاصمة المؤقتة عدن، عمل إرهابي منسق يحمل بصمات "القاعدة، داعش"، وامتداد لنهج نظام طهران وأذرعه بالمنطقة في تصفية خصومهم.

1-جريمة اغتيال اللواء الركن ثابت جواس قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، المطلوب رقم واحد لمليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران،

بانفجار استهدف سيارته في العاصمة المؤقتة عدن، عمل ارهابي منسق يحمل بصمات "القاعدة، داعش"، وامتداد لنهج نظام طهران واذرعه بالمنطقة في تصفية خصومهم — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 25, 2022

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات اليوم الجمعة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقوله "هذه الجريمة النكراء، وقبلها استهداف الصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي، شواهد على العلاقة بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، والتنسيق الميداني لاستهداف القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، والإعلاميين والصحفيين المناهضين للانقلاب، والعبث بأمن واستقرار المناطق المحررة".

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وقال" تحاول مليشيا الحوثي التغطية على علاقتها بالتنظيمات الإرهابية وأنشطتها التخريبية في المناطق المحررة، وإلصاق التهمة بالتحالف، عبر نشر الأكاذيب والفبركات عن محاربتها للإرهاب، كما حدث مؤخرا في حديثها عن إحباط مخطط تفجير في العاصمة صنعاء، بينما هي في الواقع كانت تحضر لجريمتها الشنعاء".

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وكل الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في المناطق المحررة ويدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، وسرعة العمل على إدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.