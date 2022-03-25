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جريمة بشعة.. شباب يضرمون النار بجسد مختل عقلياً وسط اليمن

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اليمن ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
عناصر من ميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

جريمة بشعة.. شباب يضرمون النار بجسد مختل عقلياً وسط اليمن

الضحية تعرض لحروق في جميع مساحة الوجه، وتورم حول العينين، ونزيف في الشفتين.

العربية.نت - أوسان سالم 

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أضرم شباب يمنيون النار بجسد مختل عقلياً في عقده الرابع، ينحدر من محافظة إب، وسط اليمن، بعد رش أجزاء من جسده بمادة البنزين، في حادثة وصفت بـ"جريمة بشعة"، وقوبلت باستياء واستهجان واسع في الأوساط المجتمعية.

وذكرت مصار إعلامية يمنية أن الشباب رشوا مادة البنزين على وجه وأطراف المواطن هاني محمد عبد الهادي، الذي ينحدر من عزلة قصع حليان التابعة لمديرية العدين بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضحت أن عددا من الشباب نصبوا مكيدة للمواطن -الذي يعاني من اختلال عقلي- حينما قدم له أحدهم سيجار، وما إن أشعلها له حتى تسارعت النيران بالانتشار في وجه وبعض أجزاء جسد الضحية.

الضحية
الضحية

ووفقا للمصادر، استمر الشبان بمراقبة الضحية وتناوب القهقهات قبل أن يلوذوا بالفرار، في مشهد وصف بـ"الوحشي" كاد ينهي حياة الضحية لولا سماع مواطنين صرخاته ومسارعتهم لإخماد النيران ونقله لأحد المشافي لتلقي العلاج، لكن بعد إصابته بحروق بالغة.

وكشف تقرير طبي صادر عن مستشفى العدين العام، بذات المحافظة، أن الضحية تعرض لحروق في جميع مساحة الوجه، وتورم حول العينين، ونزيف في الشفتين.

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وأكد التقرير أن الحريق تسبب أيضا بتغير لون الوجه وإحداث بعض الفقاعات في الوجه، علاوة على ظهور فقاعات دائرية الشكل بين أصابع اليد اليمنى بقطر 2 سم.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فوضى أمنية وتزايدا لافتا في نسبة الجرائم.

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