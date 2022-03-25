التحالف: تدمير 9 مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

حذر التحالف العربي من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة 29 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن.

ونوه في بيان اليوم الجمعة، باستمرار الأعمال العدائية الحوثية، مؤكدا أن الميليشيا تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

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وشدد على دعمه الموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة الحوثيين إفشالها.

تدمير 9 مسيرات

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم التحالف بأن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، وبأن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المالكي على أن التحالف يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، في حين أن الحوثيين يسعون لإفشالها.