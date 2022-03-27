الإرياني: تصعيد حوثي خطير للإضرار بامدادات الطاقة العالمية بتخطيط إيراني  

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المتكررة مؤخرا لاستهداف ناقلات النفط وتهديد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، تصعيد خطير يندرج ضمن مساعيها للإضرار بالبنية التحتية للمنشآت النفطية وإمدادات الطاقة العالمية بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحافي، السبت، إن ميليشيا الحوثي تستغل اتفاق استوكهولم واستمرار سيطرتها على موانئ الحديدة لمواصلة ممارساتها التي تهدد الملاحة الدولية، تحت سمع وبصر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها).

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واتهم البعثة الاممية، بأنها باتت مجرد غطاء للميليشيا الحوثية لخرق الاتفاق وتنفيذ الأنشطة الإرهابية.

ونوه وزير الإعلام اليمني بالجهود الاستثنائية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، نيابة عن العالم أجمع في تأمين ناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية، وتمكنها خلال 72 ساعة الماضية من تحييد 6 زوارق مفخخة مسيرة عن بعد، وعدد من الطائرات المسيرة كانت قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف‏.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بالقيام بمسئولياتهم في وقف انشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد مصادر وامدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية.. داعيا إلى العمل على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.