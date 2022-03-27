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بسبب شجار بين طفلين.. مقتل رجل وزوجته وطفلهما في عدن

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دم جريمة آيستوك

بسبب شجار بين طفلين.. مقتل رجل وزوجته وطفلهما في عدن

العربية.نت - أوسان سالم 

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شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص وزوجته وطفلهما، مساء أمس السبت، وذلك برصاص أحد جيرانهم، على خلفية شجار بين الأطفال.

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وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، أن "المواطن أحمد سعيد قتل مع زوجته ونجله في حي المعاشيق بكريتر عدن على يد جارهم بعد شجار حصل بين الأطفال".

إلى ذلك، ذكرت المصادر "أن نجل المواطن أحمد سعيد قام بالاعتداء على ابن جاره الذي قام والده بالانتقام لابنه بإطلاق النار وقتل جاره مع زوجته وابنهما الذي اعتدى على نجله".

وأحدثت هذه الجريمة البشعة صدمة مجتمعية كبيرة وسط مطالبات بالقبض على الجاني ومحاكمته.

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