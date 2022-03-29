اليمن.. "الحوثي" تختطف قيادات كانت بطريقها للمشاركة بمشاورات الرياض 

أكدت منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، قيام ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اختطاف ثلاث شخصيات سياسية كانت في طريقها للسفر إلى الرياض للمشاركة في المشاورات "اليمنية - اليمنية" التي دعا لها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في تغريدات على موقعها في تويتر، إن أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية احتجزت بصورة غير قانونية أمس 28 مارس، كلاً من "المهندس عبدالرحمن العلفي والدكتور حمود العودي وأنور خالد شعب" في محافظة إب، وهم في طريقهم لحضور المشاورات المزمع عقدها في السعودية".

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وأضافت أن ذلك تم رغم التنسيق مع المكتب السياسي لجماعة الحوثي.

وأدانت "سام" ما سمتها الاعتقالات السياسية، وقالت إنها " تنتهك مبدأ الحريات المكفولة في القانون الدولي"، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين.

والشخصيات المختطفة قيادات مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني للسلم والمصالح، وقد تلقوا دعوة حضور رسمية للمشاركة في مشاورات الرياض التي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أن رفض ميليشيا الحوثي دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية - يمنية لإحلال السلام، ومقابلة ذلك بالمزيد من التصعيد، يبرهن بوضوح على أنها جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام، وتتحرك تنفيذا لأجندات إيران لنشر الفوضى، وتهديد أمن المنطقة والتأثير على حركة الملاحة العالمية والاقتصاد الدولي".