واشنطن تؤكد دعمها لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن
رئيس وزراء اليمن يشدد خلال لقاء بالمبعوث الأميركي على مواجهة مشروع إيران المهدد لاستقرار المنطقة والملاحة
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على ثقته في نجاح المشاورات التي انطلقت في الرياض اليوم الأربعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي سعياً لإيجاد حل للأزمة اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عبد الملك تأكيده خلال استقباله المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ على ضرورة مواجهة "التدخل الإيراني في اليمن ومشروعها المهدد لأمن واستقرار المنطقة والملاحة".
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى تركيز مشاورات الرياض على دعم الاقتصاد الوطني وبحث آفاق السلام وغيرها من المحاور، معتبراً فيها "بارقة أمل للشعب اليمني ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والإيفاء بالتزاماتها".
وأكد عبد الملك على أهمية الانتقال إلى ما وصفها بأنها "آليات ضغط دولية أكثر فاعلية" على الحوثيين.
كما نقلت الوكالة عن ليندركينغ تأكيده على دعم الولايات المتحدة لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن.
وفي وقت سابق من اليوم التقى عبد الملك الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فينالس وأكد له أن على المجتمع الدولي مسؤولية في الضغط على الحوثيين لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام.
كما أكد حرص حكومته على إحلال السلام الدائم "المبني على المرجعيات الثلاث، وتقديمها في سبيل ذلك التنازلات وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية وآخرها المشاركة في المشاورات اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي".
واتهم عبد الملك الحوثيين بمقابلة دعوات السلام وإعلان تحالف دعم الشرعية وقف العمليات العسكرية "بمزيد من التحشيد في الجبهات والتصعيد الإرهابي باستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية".
ونقلت الوكالة لفينالس التأكيد على أهمية نجاح مشاورات الرياض ودعم الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن.
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