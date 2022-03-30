.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تؤكد دعمها لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن

  • الخط
timothy lenderking 2
المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

واشنطن تؤكد دعمها لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن

رئيس وزراء اليمن يشدد خلال لقاء بالمبعوث الأميركي على مواجهة مشروع إيران المهدد لاستقرار المنطقة والملاحة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على ثقته في نجاح المشاورات التي انطلقت في الرياض اليوم الأربعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي سعياً لإيجاد حل للأزمة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عبد الملك تأكيده خلال استقباله المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ على ضرورة مواجهة "التدخل الإيراني في اليمن ومشروعها المهدد لأمن واستقرار المنطقة والملاحة".

لقاء عبد الملك بليندركينغ
لقاء عبد الملك بليندركينغ

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى تركيز مشاورات الرياض على دعم الاقتصاد الوطني وبحث آفاق السلام وغيرها من المحاور، معتبراً فيها "بارقة أمل للشعب اليمني ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والإيفاء بالتزاماتها".

وأكد عبد الملك على أهمية الانتقال إلى ما وصفها بأنها "آليات ضغط دولية أكثر فاعلية" على الحوثيين.

كما نقلت الوكالة عن ليندركينغ تأكيده على دعم الولايات المتحدة لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم التقى عبد الملك الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فينالس وأكد له أن على المجتمع الدولي مسؤولية في الضغط على الحوثيين لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام.

لقاء عبد الملك بفينالس
لقاء عبد الملك بفينالس
انطلاق المشاورات اليمنية.. الحجرف: اتفاق الرياض خارطة طريق السعودية اليمن والحوثي انطلاق المشاورات اليمنية.. الحجرف: اتفاق الرياض خارطة طريق

كما أكد حرص حكومته على إحلال السلام الدائم "المبني على المرجعيات الثلاث، وتقديمها في سبيل ذلك التنازلات وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية وآخرها المشاركة في المشاورات اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي".

واتهم عبد الملك الحوثيين بمقابلة دعوات السلام وإعلان تحالف دعم الشرعية وقف العمليات العسكرية "بمزيد من التحشيد في الجبهات والتصعيد الإرهابي باستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية".

ونقلت الوكالة لفينالس التأكيد على أهمية نجاح مشاورات الرياض ودعم الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم إعلان موسكو تقليص العمليات.. المعارك مستعرة في أوكرانيا رغم إعلان موسكو تقليص العمليات.. المعارك مستعرة في أوكرانيا
اكتشف المزيد