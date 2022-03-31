الإرياني: المشاورات اليمنية اليمنية بالرياض فرصة قد لا تتكرر

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الخميس، أن المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم من مجلس التعاون لدول الخليج العربي فرصة قد لا تتكرر أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم، واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام على قاعدة المرجعيات الثلاث.

كما قال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، أن الاجواء الايجابية التي تسود النقاشات التي شهدتها المشاورات منذ انطلاقتها، تؤكد القناعات التي تكونت لدى مختلف الاطراف السياسية بضرورة تجاوز الماضي، وانتهاز هذه الفرصة ودعم الاشقاء وحرصهم على امن واستقرار اليمن، والعمل من اجل مستقبل يستحقه اليمنيين الذين عانوا ويلات الحرب والصراع.

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وتابع :"نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتهم معالي الأمين العام للمجلس د. نايف فلاح مبارك الحجرف، والامين العام المساعد د. عبدالعزيز العويشق، وسعادة سرحان المنيخر سفير مجلس التعاون لدى اليمن، وكافة العاملين في دوائر الامانة".

1-المشاورات "اليمنية_اليمنية"المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم ورعاية كريمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي فرصة قد لا تتكرر امام اليمنيين لحزم امرهم،ولم شعثهم،وتوحيد صفهم وجهودهم، لاستعادة دولتهم، واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام على قاعدة المرجعيات الثلاث pic.twitter.com/7ApOcQHj8x — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 31, 2022

يذكر أن المشاورات اليمنية - اليمنية كانت انطلقت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث أكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، حينها أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة اليمنية".

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.