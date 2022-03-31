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التحالف: نتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية باليمن

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تحالف دعم الشرعية في اليمن مقاتلات التحالف خاص العربية نت
أرشيفية

التحالف: نتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية باليمن

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، الإلتزام بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أضاف "نتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل".

يذكر أن المشاورات اليمنية - اليمنية كانت انطلقت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث أكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، في كلمته في افتتاح المشاورات أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة اليمنية".

كما ثمّن استجابة تحالف دعم الشرعية باليمن لدعوة وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها "مشكورة وداعمة".

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.

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