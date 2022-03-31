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الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في مأرب

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الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في مأرب

قوات الجيش والمقاومة أجبروا الميليشيا على التراجع بعد تكبّدها عشرات القتلى والجرحى

العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، عن كسر هجوم لميليشيا الحوثي الإيراني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وقف العمليات العسكرية تهيئة لأجواء المشاورات اليمنية التي انطلقت في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن أفراد الجيش تصدوا لعملية هجومية شنّتها الميليشيا الإيرانية منذ الساعات الأولى لفجر الأربعاء في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين.

الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022
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ونقل عن مصدر عسكري، تأكيده، أن قوات الجيش والمقاومة كسروا الهجوم وأجبروا الميليشيا على التراجع بعد تكبّدها عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكن عناصر الجيش من أسر عدد من العناصر الحوثية المهاجمة.

وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف تعزيزات وتجمعات متفرقة للميليشيا الإيرانية على امتداد الجبهة الجنوبية وألحقت بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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وكان تحالف دعم الشرعية أعلن، مساء الثلاثاء، وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني بهدف تهيئة الأجواء للمشاورات اليمنية التي انطلقت في الرياض برعاية مجلس التعاون.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن ميليشيا الحوثي دفعت عقب هذا الإعلان بأعداد كبيرة من الآليات والمدرعات الي الخطوط الأمامية في جبهات مارب.

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