.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بمأرب

  • الخط
الجيش اليمني في جبهة مأرب 12 مارس 2022
الجيش اليمني في جبهة مأرب (أرشيفية)

الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بمأرب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في عدة محاور جنوبي مأرب.

صور تدمي القلب.. شنق نفسه أمام منزل حبيبته وهذا ما كتبه اليمن صور تدمي القلب.. شنق نفسه أمام منزل حبيبته وهذا ما كتبه

وتصدت قوات الشرعية لعدة هجمات متزامنة في أكثر من محور استخدمت فيها الميليشيات العربات المدرعة وأنساق بشرية متتالية.

كما شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة من مسافات قصيرة في المحورين الرملي والجبلي شرق وغرب جبل البلق.

وقالت مصادر عسكرية للعربية والحدث إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات الحوثيين أسفل جبل البلق وفي محيط قرون لظاة وأحرقت ثلاثة أطقم وقتلت من كانوا على متنها،

فيما شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً مضاداً على المواقع التي هجمت منها المليشيات وحققت التقدم بالسيطرة عليها.

ونقلت مصادر ميدانية أن الحشود الحوثية الواصلة إلى جبهات مأرب خلال اليومين السابقين غير مسبوقة بالإضافة إلى استغلال الحوثيين تعليق تحالف دعم الشرعية لعملياته القتالية استجابة لدعوة مجلس التعاون الخليجي، وقامت بالدفع بأرتال من الأطقم العسكرية والعربات المدرعة إلى عدة جبهات في مأرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حريق هائل في سوق المباركية بالكويت.. كيف بدأ؟ حريق هائل في سوق المباركية بالكويت.. كيف بدأ؟
اكتشف المزيد