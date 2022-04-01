الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بمأرب

واصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في عدة محاور جنوبي مأرب.

وتصدت قوات الشرعية لعدة هجمات متزامنة في أكثر من محور استخدمت فيها الميليشيات العربات المدرعة وأنساق بشرية متتالية.

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كما شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة من مسافات قصيرة في المحورين الرملي والجبلي شرق وغرب جبل البلق.

وقالت مصادر عسكرية للعربية والحدث إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات الحوثيين أسفل جبل البلق وفي محيط قرون لظاة وأحرقت ثلاثة أطقم وقتلت من كانوا على متنها،

فيما شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً مضاداً على المواقع التي هجمت منها المليشيات وحققت التقدم بالسيطرة عليها.

ونقلت مصادر ميدانية أن الحشود الحوثية الواصلة إلى جبهات مأرب خلال اليومين السابقين غير مسبوقة بالإضافة إلى استغلال الحوثيين تعليق تحالف دعم الشرعية لعملياته القتالية استجابة لدعوة مجلس التعاون الخليجي، وقامت بالدفع بأرتال من الأطقم العسكرية والعربات المدرعة إلى عدة جبهات في مأرب.