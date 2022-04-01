مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن إرهابي يمني

أعلنت الخارجية الأميركية، مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن جابر البنا، الذي تتهمه واشنطن بتمويل تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، في حسابه على تويتر، الخميس، إعلانا عن مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن (جابر أ. البنا).

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كما قال البرنامج، إن "آخر موقع عرف له هو اليمن، ومتهما بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وهي منظمة إرهابية أجنبية بموجب تصنيف الولايات المتحدة".

وجابر البنا، أحد المطلوبين لمكتب التحقيق الفيدرالي ويحمل الجنسية الأميركية، وهو من أصل يمني، وأحد المدرجين على قائمة أكثر المطلوبين لدى واشنطن.

وسبق للخارجية الأميركية ان رصدت المبلغ المالي ذاته في عام 2008، لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على البنا.

هجمات انتحارية

وفي العام 2006، مثُل البنا الذي كان يبلغ حينها من العمر 41 عاما أمام محكمة الاستئناف الجنائية في صنعاء لمحاكمته مع 22 آخرين على خلفية اتهامهم بتدبير سلسلة هجمات انتحارية استهدفت منشآت نفطية في حضرموت ومأرب، بحسب صحيفة "الشارع" اليمنية.

وفي 2005، أصدرت محكمة ابتدائية في صنعاء حكما على البنا، قضى بسجنه لمدة عشر سنوات، بعد ادانته بتنفيذ هجمات بسيارات مفخخة على أهداف نفطية في العام 2003.

وكان البنا، يقيم في ولاية نيويورك، قبل أن يغادرها في العام 2001، ضمن مجموعة من الأميركيين، وتزعم مخابرات واشنطن أنهم انضموا إلى معسكر تدريبي عرف حينها باسم الفاروق يتبع تنظيم القاعدة في أفغانستان.

هروب.. ثم تسليم

ومطلع العام 2004، تمكنت السلطات في اليمن من إلقاء القبض على البنا. غير أنه تمكن بعد عامين من ذلك من الهرب مع 22 سجينا في حادثة النفق الشهيرة التي شهدها سجن الأمن السياسي في صنعاء.

وفي العام 2007، سلم البنا نفسه إلى السلطات اليمنية، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، ليظهر مطلع العام 2008 في أول جلسة عقدت للنظر في الاستئناف الذي قدمه لحكم المحكمة الابتدائية.

وأخلت محكمة الاستئناف سبيله لفترة لتعاود سجنه مرة أخرى تنفيذا لعقوبة المحكمة الابتدائية، وتزامن ذلك مع تجديد الولايات المتحدة مطالبتها لليمن بتسليمه إليها.