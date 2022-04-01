وزير خارجية اليمن: إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الجمعة، إطلاق سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن التوجيهات جاءت انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أي جهود تخفف من معاناة الشعب اليمني، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض.

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كذلك تأتي انسجاماً مع المبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة شهر رمضان.

وقال إن الرئيس أعطى توجيهات للحكومة للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة، وكل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت بها ميليشيا الحوثي.

١- انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم اية جهود تخفف من معاناة ابناء شعبنا وفي ظل الاجواء الايجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وللمبادرات الاقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل فقد تلقيت توجيهات واضحة من فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي. — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 1, 2022

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في فبراير الماضي السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي لاعتبارات إنسانية.

يذكر أن المحادثات اليمنية اليمنية انطلقت في الرياض يوم الأربعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.