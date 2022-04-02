.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ترحب بهدنة اليمن

  • الخط
سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمنية (أرشيفية - رويترز)

البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ترحب بهدنة اليمن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبّرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين.

وأضافت البعثة عبر حسابها على تويتر أنها تأمل في "أن تسمح روح رمضان للأطراف بالبناء على هذا التقدم لتحقيق السلام المستدام في اليمن".

المبعوث الأممي لليمن: أطراف الأزمة وافقت على هدنة لشهرين اليمن المبعوث الأممي لليمن: أطراف الأزمة وافقت على هدنة لشهرين

دخول سفن الوقود

وكان غروندبرغ قال في بيان أمس، إن طرفي الصراع وافقا على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، ودخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية إلى مطار صنعاء ومنه إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة.

فيما رحب أمس كل من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الحكومة اليمنية بتلك الهدنة.

وفي وقت سابق أيضا، أعرب التحالف عن ترحيبه بوقف النار هذا برعاية الأمم المتحدة لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين اليمنيين وتحقيق السلام الشامل.

مشاورات الرياض

أتت تلك الهدنة بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون، تستمر أسبوعا.

ويشارك في تلك المحادثات التي تتناول محاور عسكرية وسياسية وإنسانية، المبعوث الأممي، فضلا عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

ميناء الحديدة (فرانس برس)
ميناء الحديدة (فرانس برس)

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" تشكلت أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ألمانيا تستعد لمواجهة مؤلمة لتداعيات حرب أوكرانيا وبقايا "كورونا" ألمانيا تستعد لمواجهة مؤلمة لتداعيات حرب أوكرانيا وبقايا "كورونا"
اكتشف المزيد