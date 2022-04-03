ميليشيا الحوثي تقتحم مسجدا أثناء التراويح.. وتقتل 2 من المصلين

قتل وأصيب نحو تسعة يمنيين في أحد مساجد العاصمة صنعاء، مساء السبت، بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية، بعد محاولة منعهم من أداء صلاة التراويح.
وبحسب مصادر محلية فإن الميليشيا الحوثية اقتحمت مسجداً في حي الوايتات بمنطقة المطار شمالي العاصمة صنعاء، أثناء أداء المصلين صلاة التراويح وحاولت إيقاف الصلاة بذريعة استخدامهم مكبرات الصوت.
كما نقلت "وكالة 2 ديسمبر" اليمنية عن المصادر، ان المواطنون وقفوا في وجه عناصر الميليشيا الحوثية في أول يوم من رمضان، لتقوم الأخيرة بإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 2 من المصلين وإصابة سبعة آخرين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات العاصمة.
وأشارت المصادر إلى فرار عناصر ميليشيا الحوثي من المسجد عقب ارتكابها الجريمة فيما أكمل بقية المصلين الصلاة مستخدمين مكبرات الصوت.
وأثارت الجريمة سخطاً واسعاً في أوساط المواطنين من قرار ميليشيا الحوثي منع مكبرات الصوت أثناء الصلاة فيما خطابات زعيم الميليشيا تستعمل مكبرات الصوت لأكثر من أربع ساعات يوميا في المساجد.
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