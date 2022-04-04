المرصد اليمني للألغام يطالب بالضغط على الحوثي لتسليم خرائط الألغام

طالب المرصد اليمني للألغام، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المحافظات والمناطق التي كانت تحت سيطرتها.

وتأتي هذه المطالبة بالتزامن مع الهدنة الإنسانية في اليمن لمدة شهرين، والتي دخلت مساء السبت حيز التنفيذ.

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وقال المرصد اليمني للألغام، في تغريدة على تويتر، الأحد، “نناشد المبعوث الأممي، الضغط على جماعة الحوثي، بتسليم خرائط الألغام فورا، خاصة في المناطق التي يستخدمها المدنيين كالطرق وغيرها”.

واعتبر المرصد الذي يعمل في توثيق ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن، تسليم ميليشيا الحوثي لخرائط الألغام، خطوة إنسانية ملحة، يمكن أن تساهم في وقف النزيف اليومي لحياة المدنيين.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن “استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”.

يشار إلى أن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" ، انتزع منذ بداية عمله نهاية عام 2018، حتى الآن نحو 320 ألفا و184 لغما وذخيرة متفجرة من مخلفات ميليشيا الحوثي.