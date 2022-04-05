تناقش التحديات والحلول.. مشاورات يمنية حول مختلف الملفات
اللجنتان السياسية والأمنية ستناقشان حلولا للعديد من القضايا العالقة
في إطار المشاورات اليمنية التي بدأت الأسبوع الماضي، برعاية مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، تتحضر الحكومة اليمنية لعقد مناقشات مع مجموعات العمل الخاصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية والإنسانية.
فقد أكد مصدر حكومي أن المناقشات ستتناول التحديات في هذه القطاعات والحلول المقترحة.
في حين ستبحث اللجنتان السياسية والأمنية مناقشة الحلول المقترحة للقضايا التي تم مناقشتها خلال الأيام الماضية.
أما المحور الإعلامي، فأفادت مصادر مشاركة أن المناقشات أثمرت عن تفاهمات لمنع التصعيد والسعي لإيجاد ميثاق شرف إعلامي لتوحيد الخطاب باتجاه مواجهة ميليشيات الحوثي.
تحركات سياسية
جاء ذلك بينما تعمل مجموعات العمل المصغرة على مناقشة التحديات التي تواجه اليمن سياسيا، وتحديدا ما يتعلق بتعنت ميليشيات الحوثي وإعاقتِها للجهود السلمية.
كذلك تعمل على تقريب وجهات النظر وتجاوزِ الخلافات بين المكونات المشاركة في المشاورات تجاه قضايا مختلفة.
وبحثت الجلسات أيضا تشخيص الوضع الأمني والعسكري والاقتصادي، مع تحديد بؤر الاختلالات والفساد.
مشاورات يمنية لأسبوع
يذكر أن مشاورات يمنية يمنية، كانت انطلقت في الرياض برعاية مجلس التعاون، تستمر أسبوعا، فيها المبعوث الأممي، فضلا عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.
وتتناول المحادثات محاور عسكرية وسياسية وإنسانية في اليمن.
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