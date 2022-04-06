غروندبرغ: مشاورات الرياض فرصة حقيقية للحل في اليمن

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ على أن المشاورات في الرياض فرصة حقيقية للحل باليمن.
وأكد غروندبرغ، في مؤتمر صحافي من عمّان، الأربعاء، أن الهدنة تحتاج لدعم واحترام جميع الأطراف.
كما أوضح أن الأيام الأولى في الهدنة هي الأهم وتحدد المسار إلى الأمام.
هدنة لشهرين
يذكر أن المبعوث الأممي كان أعلن مساء الجمعة، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين (بدأت السبت 2 أبريل الحالي)، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.
وأوضح أن الأطراف وافقوا أيضاً على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء، فضلاً عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.
محاور عسكرية وسياسية وإنسانية
إلى ذلك أتت تلك الهدنة بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الأربعاء الماضي، وتستمر أسبوعاً.
ويشارك في تلك المحادثات التي تتناول محاور عسكرية وسياسية وإنسانية، هانس غروندبرغ، فضلاً عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.
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