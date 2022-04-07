الرئيس اليمني يعفي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إعفاء نائبه على محسن الأحمر من منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه "صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه".
وجاء نص القرار كالتالي:
"بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٤٨ ) ٢٠١٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر:
مادة (١) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.
مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بالتزامن، أعلن الرئيس هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي، وأعلن نقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه للمجلس.
-
كندا تستدعي سفير روسيا لإطلاعه على صور "مجزرة بوتشا"أعلنت كندا الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور "المروّعة" للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها ... العرب والعالم
-
بعد قرار المحكمة الأوروبية.. علاء مبارك: المعركة انتهتبعد أن قرَّرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته، علق علاء مبارك، قائلا ... مصر
-
تحذير حكومي من انهيارها.. 136 خرقاً حوثياً لهدنة اليمنأعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، رصد 136 خرقاً من قبل ميليشيا الحوثي للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن قابلة للتمديد، في رابع ... اليمن