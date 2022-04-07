الرئيس اليمني يعفي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إعفاء نائبه على محسن الأحمر من منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه "صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه".

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وجاء نص القرار كالتالي:

"بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٤٨ ) ٢٠١٦م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر:

مادة (١) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.

مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



بالتزامن، أعلن الرئيس هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي، وأعلن نقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه للمجلس.