تحذير حكومي من انهيارها.. 136 خرقاً حوثياً لهدنة اليمن

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، رصد 136 خرقاً من قبل ميليشيا الحوثي للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن قابلة للتمديد، في رابع أيامها، في عدة جبهات قتالية، وسط تحذيرات حكومية من انهيار الهدنة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "ميليشيا الحوثي، تواصل خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم الرابع على التوالي في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة والضالع ولحج وتعز وحجة والجوف وصعدة”.

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وأوضح البيان، أنه تم رصد 136 خرقاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي في اليوم الرابع للهدنة (الثلاثاء)، منها 19 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية بمأرب و20 خرقاً في جبهات القتال شرق وشمال الجوف وشمال شرق صعدة”.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين استهداف مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة، واستحداث متارس وتحصينات، كما استمرت الميليشيا الحوثية في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات القتال جنوب وغرب وشمال غرب مارب وشرق الحزم بالجوف، وفقاً للبيان.

في السياق، حذر وزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك، المجتمع الدولي من انهيار الهدنة الانسانية التي دخلت حيز التنفيذ، مساء السبت، قائلا انها "مهددة بانتهاكات الحوثيين".

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، "أنَّ أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران ووقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وموافقة أطراف الصراع على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا بالمنطقة، إضافة لفتح الطرق بتعز والمحافظات اليمنية الأخرى".

وحظي إعلان الهدنة في اليمن بترحيب محلي وعربي ودولي واسع.