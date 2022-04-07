.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اختتام المشاورات اليمنية في الرياض

  • الخط
من المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض
من المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض
اليمن والحوثي

اختتام المشاورات اليمنية في الرياض

رئيس الوزراء اليمني يؤكد مساندة الحكومة لمجلس القيادة الرئاسي في تحمل المسؤولية

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

اختتمت الخميس المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أمين عام مجلس التعاون: "الحل يمني وبأيدي اليمنيين ولأجل اليمن".

وأضاف أن "استجابة التحالف لوقف العمليات العسكرية أسهمت في نجاح المشاورات".

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اليوم الخميس جاهزية الحكومة ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي الجديد في تحمل ما وصفها بالمسؤولية التاريخية.

وأعرب عبد الملك عبر حسابه على تويتر عن شكره للسعودية ودول الخليج لدعمها لليمن ومساندته اقتصاديا للإسهام في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مناشدا جميع دول مجلس التعاون الخليجي الوقوف إلى جانب اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

عبد ربه منصور هادي
عبد ربه منصور هادي

وقرر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في وقت سابق اليوم إنشاء مجلس قيادة رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية في اليمن ونقل صلاحياته إليه.

إستونيا.. ثاني دولة أوروبية تتخلى عن الغاز الروسي طاقة روسيا و أوكرانيا إستونيا.. ثاني دولة أوروبية تتخلى عن الغاز الروسي

وجدد الإعلان الرئاسي الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

وقد رحّبت العديد من الدول الخليجية والعربية والغربية بقرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مستشفيات في ميكولايف تتعرض للقصف الروسي مستشفيات في ميكولايف تتعرض للقصف الروسي
اكتشف المزيد