اليمن.. الجيش يتصدى لأعنف هجوم حوثي منذ الهدنة الأممية

تصدت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية لأعنف هجوم نفذه الحوثيون منذ إعلان الهدنة الأممية في الثاني من أبريل الحالي.

وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بعد محاولة الدفع بمجاميع متتابعة من مقاتليها للسيطرة على مواقع الجيش الوطني في العكد الرملي شرق البلق.

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وقالت المصادر إن الميليشيا مهدت لهجومها بقصف مدفعي مكثف على الجبهة الجنوبية امتداداً إلى أطراف الجهة الغربية إلا أنها فشلت في إضعاف التحصينات الدفاعية للجيش والمقاومة الشعبية.

ووفقاً لمصادر ميدانية خاصة لـ"العربية" و"الحدث"، فإن مدفعية الجيش الوطني استهدفت استحداثات وتجمعات حوثية في محيط البلق الشرقي ودمرت عددا من الأطقم والعربات المدرعة وقتل وجرح فيها العشرات من العناصر الحوثية.

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش الوطني طائرتين مفخختين للميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشهد جبهات جنوب وغرب وشمال مأرب استمرارا لعمليات التحشيد الحوثي وإرسال آليات وعربات مدرعة ومنصات إطلاق صواريخ في عمليات خرق مستمرة للهدنة الأممية بالاستفادة من امتثال التحالف للهدنة وعدم استهداف التحصينات والتعزيزات الحوثية.