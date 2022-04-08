خروقات للهدنة بمأرب.. والأمم المتحدة تطالب الأطراف باحترامها

قال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنه "يتابع عن كثب آخر التطورات في مأرب" وحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة.

يأتي هذا بينما أعلن الجيش اليمني رصد 80 خرقاً للهدنة في يومها الخامس، أمس الأول الأربعاء، من قبل ميليشيا الحوثي على كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز.

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يذكر أنه بدء سريان الهدنة السبت الماضي، وقد شهد خروقات عجة خاصةً في مأرب (شمال اليمن) من قبل الميليشيات الحوثية.

ويحاول الحوثيون منذ أكثر من عام التقدم نحو مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إلا أن قوات الجيش وألوية العمالة والتحالف صدتهم.

وهذا الأسبوع أيضاً أحبط الجيش هجوم للحوثيين جنوب مأرب. وقد قامت الميليشيا بالدفع بتعزيزات عسكرية مستغلةً وقف الغارات الجوية".

وتمثل الهدنة التي من المفترض أن تستمر لشهرين، وتشمل أيضاً السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016، بارقة أمل نادرة في الصراع بعد الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.